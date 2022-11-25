Bakan Bilgin açıkladı: EYT’li çalışana ‘beş puan’ formülü

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında olanların normal çalışana göre primlerinin beş puan yükseleceğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz” dedi.

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Star’a konuşan Bakan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok” dedi.

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin beş puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten, Bakan Bilgin buna çözüm olarak, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz” dedi.

EYT’lilerin kıdem tazminatı konusu

EYT’lilerin kıdem tazminatı konusunda işverenin taleplerine de değinen Bakan Bilgin, “Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var” diyerek şunları söyledi “Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir. İşveren EYT’lilerin kıdem tazminatını ödeyebilmek için kredi talebinde de bulunuyor. Ancak Hükumet bu konuya sıcak bakmıyor. Kıdem tazminatının işveren tarafından hazır tutulması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Bilgin, kamudaki tüm sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesini kapsayan düzenlemenin son halinin pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.