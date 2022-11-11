Çalışma bakanı: EYT’de şartları sağlayan 1,5 milyon kişi var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak düzenlemede şartları sağlayan 1,5 milyon kişi olduğunu söyledi.

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Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile ilgili düzenlemenin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

TBMM Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin “Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var” dedi.

Konuyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilgin, çalışmanın aralıkta Meclis’e sunulacağını aktardı.

Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını ilgili düzenlemeyi tamamladıklarını belirten Bilgin, “Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz onları kadrolu hale getireceğiz” dedi.