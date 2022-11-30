Erdoğan’dan bakanlarla asgari ücret ve EYT zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le Saray’da görüşecek. Saat 18:15’te başlayacak toplantıda EYT ve asgari ücret zammı görüşülecek.

Erdoğan’dan, Saray’da bakanlarla EYT ve asgari ücret toplantısı (AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için 1 Aralık’ta Türk-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir” denmişti.

Erdoğan’ın bakanlar zirvesi

Bu görüşmeden önce Erdoğan’ın, saat 18:15’te bakanlarla Saray’da bir araya gelerek hem asgari ücreti hem de EYT’yi konuşacağı belirtildi.

Haziran ayı itibarıyla 1,5 milyon kişiyi kapsaması beklenen EYT’lilere ilişkin de toplantı kapsamında bilgi alışverişi yapılacak.

Hürriyet’teki habere göre; EYT’lilerin bütçeye olacak etkisinin toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Bunun yanında işverene gelecek olan tazminat yükü ve emekli çalışanla normal çalışan arasındaki prim farkının kapatılması da görüşülecek.

Bunun yanında belediyelerin vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması da masadaki diğer konulardan biri olacak.

Erdoğan’ın ‘asgari ücret’ açıklaması

Erdoğan’sa ‘yere sağlam basan’ adımlar atılacağını söyleyip, “Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız (Bakan Bilgin) olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin” demişti.

Bakan Bilgin’in hedefi enflasyonu ortadan kaldırmak

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette enflasyona dikkat çekerek, “Aralıkta enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” demişti.

CHP’nin asgari ücret beklentisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2023 için asgari ücretin 7 bin liranın üstünde olması gerektiğini söylemişti.

Bakan yüzde 50’yi ‘hayali’ bulmuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu” sorusuna “İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız” yanıtını vermiş; “Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım” demişti.