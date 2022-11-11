Bakan Bilgin: EYT düzenlemesi şartları herkesi kapsayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT’de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz” dedi.

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Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile ilgili düzenlemenin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. AA’nın haberine göre Bilgin, aralıkta Meclis’e sunacaklarını belirttiği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili şunları dedi:

* EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince ‘prime takılanlar’ gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

* İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı.

* Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler.

* Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Düzenleme şartları herkesi kapsayacak.

* 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz.