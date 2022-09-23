Bakan Bilgin: EYT’de çözüm aşamasına geldik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısaca ‘EYT’ olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin “Çözüm aşamasına geldik” dedi.

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Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan’ı ziyaretinden sonraki konuşmasında salgının, lojistik krizleri, emtia sorunu, enflasyon artışı, enerji piyasalarında olağanüstü fiyat artışlarını getirdiği ve diğer ekonomik sektörleri olumsuz etkilediği, bunun da Türkiye’ye yansıması olduğunu söyledi.

AA’nın haberine göre Türkiye’nin uyguladığı kararlı ekonomi politikasıyla bu sorunları aşmaya çalıştığını savunan Bilgin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye kararını verdi, büyüyerek, ihracat yaparak, üretim gücünü artırarak enflasyona karşı mücadele edecek ve bu sorunları çözecek.

* Bu sorunlar, akşamdan sabaha çözülecek sorunlar değil. Bunların belli bir zaman alması, özellikle enflasyonun, ücret türü gelir elde eden yurttaşların hayat tarzını negatif etkilemesi karşısında daha fazla sosyal sorumluluk üstlenmemizi gerektiriyor.

* EYT sorunu 1999 öncesi işe başlayanların emeklilikle ilgili karşılaştığı bir sorundu. Prim gün sayısını doldurmuş olan, yılı tamamlamış olanların karşılaştığı bir sorundu. Yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili bir problemdi. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız.