EYT’liler seçime malzeme olmaktan şikayetçi: Son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Başkanı Gönül Boran, seçim malzemesi olmaktan yorulduklarını söyledi. Boran, bu konuda neden adım atmadıklarını sordukları MHP’den ”Bizi iktidar yapın ki hakkınızı verelim” cevabını aldıklarını belirtti.

Seçimler yaklaşırken oy kaybındaki erimeyi tersine çevirmeyi hedefleyen AKP, çalışmalarına hız verdi. 4 bin 253 olan asgari ücreti 5 in 500’e çıkaran hükümet, bununla oylardaki erimeyi durdurmayı ve atacakları yeni adımlarla seçimi kazanmayı planlıyor.

Bu planların başında EYT’lilerin sorununu çözmek geliyor. Peki bu konuda son durum ne? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaya başladıklarını ve bunun önümüzdeki yılın başına kadar tamamlanacağını açıkladı.

Formüller neler?

Anadolu Ajansı ve TRT’ye göre bu konuda atılabilecek adımlardan bazıları şöyle:

* 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların mevcut emeklilik yaşlarının kademeli olarak düşürülmesi,

* Emekli maaşlarında kesinti kabul edenlerin emeklilik tarihinin öne çekilmesi,

* Erkeklerde 9 bin, kadınlarda 7 bin 200 gün prim yatıranlara emeklilik hakkı verilmesi.

Bakanlıktan ‘Çalışma devam ediyor’ yanıtı

BBC Türkçe’ye konuşan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran, bu konunun siyasetçilerin gündemine yalnızca seçim yaklaşırken girdiğini hatırlattı ve “Seçim malzemesi olmaktan yorulduk” dedi. Boran’a göre amaç EYT’lileri seçime malzeme olarak kullanmak değilse sorunu kanunla bir günde bile çözebilirler.

Boran iktidar tarafından muhatap alınmamaktan da şikayetçi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuya dair soruları “Şu an çalışmamız devam ettiği için bir cevap vermiyoruz” diyerek cevapladı.

AKP: Bakanlığı bekleyeceğiz

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin herhangi bir çalışmasının olmadığını, bu konuda Çalışma Bakanlığı’ndan gelecek çalışmaya bakacaklarını söyledi. Ellerinde teknik veriler olmadığını belirten Elitaş, “Bu teknik bir mesele. Çalışmalarını yapsınlar, bakacağız” dedi.

MHP’nin tavrı ne?

Son genel seçimde EYT sorununu seçim beyannamesine koyan MHP’nin muhalefete destek vermesi durumunda Meclis’te bu konuda bir yasa geçebilir. Buna benzer bir durum seçimin hemen ardından yaşanmış, İYİ Parti’nin hazırladığı EYT hakkındaki araştırma önergesinin görüşülmesine CHP ve HDP ile destek vermiş ve bu mecliste kabul edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekillerini taslağı desteklemeye yönlendiren MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta’yı görevden aldı. Bu gelişmenin ardından araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

‘Hiç inandırıcı gelmiyor’

EYT Başkanı Boran, son dönemde MHP’yle bu konuyu görüşüp görüşmedikleri sorusunu şöyle yanıtladı: ”Federasyona bağlı dernek başkanımız makamında bir MHP Genel Başkan Yardımcısı’yla görüştü. ‘Niye çözmüyorsunuz?’ dedik. Aldığımız cevap ‘Siz bizi iktidar yapacaksınız ki, biz sizin hakkınızı verelim’ oldu. Bu saatten sonra hiç inandırıcı gelmiyor. MHP’nin bu sorunu çözeceğiz dediği süreç böyle olmamalıydı. Samimilerse cumhur ittifakı olarak bugün yapmalılar.”