Oy kaybının durduğunu düşünen AKP yönetiminden ’emekli maaşı ve EYT’ planı

Oy kaybının durduğunu düşünen AKP’li yetkililer kararsızları kesimi partiye çekmek için emekli maaşlarını asgari ücrete endekslemeyi planlıyor.

‘Emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) diye adlandırılan grubun beklentilerini karşılamak için de bir düzenlemeye hazırlanan AKP yönetimi, bunun kendilerine değil muhalefete yarayacağını düşünse de “Artık yola çıkıldı” diyor.

Fotoğraf: AA

Seçimlere bir yıldan az kalmışken, ekonomik krizin derinleşmesiyle her geçen gün oy kaybeden AKP, durumu toparlamak için çalışmalarına hız verdi. Birçok anket şirketi AKP’yi yüzde 30’un altında gösteriyor.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Meclis’in tatile girmesinin ardından halkın nabzını tutmak için sahaya inen AKP milletvekilleri, şikayet ve önerileri rapor halinde genel merkeze iletiyor.

Gözlemlerine dayanarak partinin oy kaybının ‘durduğunu’ savunan bazı AKP kaynakları, partinin ücretli kesimi, özellikle de emeklileri rahatlatacak adımları atması halinde, kararsız seçmenin partiye geri dönebileceğini

Emekliler için formül arayışı

Kaynaklara göre, bunun için düşünülen formüllerden biri, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi veya maaşların asgari ücret oranında artırılması. Bunun için kaynak yaratılması gerektiğini belirten parti kaynakları, bu konuda çok farklı öneriler olduğunu, ekonomi yönetiminin değerlendirmeleriyle netleşeceğini söyledi.

‘EYT muhalefete yarayacak’

AKP, uzun süredir direndiği ’emeklilikte yaşa takılanlar’ (EYT) diye adlandırılan grubun beklentileriyle ilgili adım atmaya hazırlanıyor. Yılbaşından sonra EYT’nin yararlanacağı düzenlemeye parti içinde itiraz edenler de var. Ama seçim sürecine girilmesi nedeniyle artık bundan vazgeçilmeyeceği belirtildi.

EYT konusunda geç kalındığını savunan bazı milletvekilleriyse “Bu aşamadan sonra biz düzenleme yapsak da muhalefetin baskısıyla yapılmış algısı oluşacak. Ancak, artık yola çıkıldı ve bu konuda düzenleme yapılacak” görüşünü savunuyor.

‘EYT loading’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki ay KYK kredilerine getirilen fahiş faize karşı tepkiler yükselince dikkat çeken bir adım atmıştı. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde sadece ana parayı geri alacaklarını duyurmuştu. İktidar bunun üzerine apar topar Kılıçdaroğlu’nunkiyle aynı düzenlemeyi vadedmişti.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı ‘Teşekkürler Kılıçdaroğlu’ etiketini birinci sıraya taşımış, CHP lideri “Muhalefet bastırdı iktidar yapmak zorunda kaldı” yorumlarının ardından iktidarın bu defa benzer bir adımı EYT’liler için atmak zorunda kalacağını söylemişti.