Kılıçdaroğlu’nun ‘loading’ tweetini gören çalışma bakanı ‘EYT grubu’ oluşturdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinenlerin sorunlarını çözmek için çalışma grubu oluşturduklarını duyurdu.

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse reddedilmişti.

Fotoğraf: Twitter

Hükümet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara geldiklerinde hayata geçirme sözü verdiği konulardan birisi için daha harekete geçti.

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar için bir çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Bilgin, sürece Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da dahil olacağını ve sonunda en uygun formülün devreye sokulacağını belirtti.

EYT’liler, haklarını elde etmek için uzun süredir mücadele veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere iktidar kanadından bu konuda herhangi bir adım atılmayacağı belirtiliyordu. Benzer bir sorun da KYK kredisi alan öğrenciler için geçerliydi. Aldıkları kredinin üzerine gelen fahiş faize tepki gösteren öğrenciler, bu konuda adım atılmasını talep etmişti.

Kılıçdaroğlu’na teşekkür ettiler

Kılıçdaroğlu, her iki konuyu da iktidara gelmeleri halinde çözeceklerine dair vaatte bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen hükümet söz konusu vaatleri uygulamaya geçti. Erdoğan, dün KYK kredisinin sadece ana parasını alma kararı aldıklarını duyurdu.

Bunun üzerine vatandaşlar Twitter’da ‘Teşekkürler Kılıçdaroğlu’ etiketi altında hükümetin geri adım atmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu da buna karşılık yaptığı bir paylaşımda EYT konusunda benzer bir karar alınacağını “Loading” (Yükleniyor) diyerek duyurdu.