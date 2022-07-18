Erdoğan KYK faizlerinin silindiğini açıkladı, Kılıçdaroğlu gündem oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öğrenim kredisi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden alınacağını duyurması üzerine konuyu gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündem oldu.

Görsel: Diken

Bir hafta önce, yüksek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) faizleri sosyal medyada paylaşıldı ve borçlar gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin sitemini paylaşarak “Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” demişti.

Bunun üzerine Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili “İlk kabine toplantımızdan sonra KYK borçlarıyla ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize ve enflasyona kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntısını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık” demişti.

Kılıçdaroğlu, dün Twitter paylaşımında kendisi hakkında açılan trol etiketini tiye alarak Erdoğan’a şöyle seslenmişti: “Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!”

Bugün kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanı, “KYK kredi geri ödemelerini sadece alınan ücret üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacak” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından ‘Teşekkürler Kılıçdaroğlu’ ifadesinin yer aldığı tweet’ler gündemde birinci sıraya oturdu.

CHP lideri, bunun üzerine yıllardır çözülemeyen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununa ilişkin Twitter’dan İngilizce “Yükleniyor (Loading)” diye yazılı bir görsel paylaştı.

Sağlıkçılar atama istedi

EYT ve KYK Twitter’daki gündemini korurken sağlık çalışanları da CHP’den atama istedi.

‘#CHPSağlıkçıyıAta’ etiketi TT olurken CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şunları dedi: “Bakanlar kendilerine aylardır yöneltilen çağrılara sessiz kalınca, sağlıkçılar çareyi genel başkanımıza seslenmekte buldu. Haklı talepleri duymayanların bu memlekete verebileceği bir şey kalmamıştır. Tüm sorunları çözmek için geliyoruz!”