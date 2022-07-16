Hükümet, KYK borçlarıyla ilgili iki formül geliştirdi: Anaparadan taviz yok

Bir hafta önce, yüksek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) faizleri sosyal medyada paylaşıldı ve borçlar gündem oldu. Hükümet, konuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 Temmuz’daki kabine toplantısından sonra açıklama yapacağını belirtti. İddiaya göre, masada iki formül var.

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Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, hükümet, KYK borçlarıyla ilgili iki formül geliştirdi. Bunlardan birincisi, faizlerin tamamen silinip ana paranın talep edilmesi. Diğeriyse faizlere belli bir oranda indirim yapılması ve alınacak faiz tutarına sınır getirilmesi. Her iki seçenekte de hükümet, anaparadan taviz vermeyecek.

İcralık olanlara af gelebilir

Türkiye’de bugün 5.5 milyon kişinin KYK borcu var ve bu kişilerden 400 bini icralık. Habere göre, hükümet, icralık olanlar için af çıkarmayı ve borçları yapılandırmayı değerlendiriyor.

Siyasilerden KYK açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” demişti.

Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda. https://t.co/Dzlklm5uCy — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 10, 2022

Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün, KYK borçlarıyla ilgili “İlk kabine toplantımızdan sonra KYK borçlarıyla ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize ve enflasyona kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntısını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık” demişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ysa ortada faizin olmadığını ve talep edilenin enflasyon farkı olduğunu dile getirmişti.