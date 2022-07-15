Bakanlık kaynakları: KYK düzenlemesi hazır, Erdoğan 18 Temmuz’da açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarıyla ilgili çalışmasını tamamladı. Düzenlemenin ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 18 Temmuz’daki kabine toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Öğrencilerin eğitim döneminde aldıkları KYK kredilerinin geri ödemelerine geçtiğimiz günlerde devasa faiz gelmiş, borçlarındaki fahiş artışları sosyal medyadan duyuran öğrenciler isyan etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bir öğrencinin tweetini alıntılayarak, “Faizli borçları ödemeyin” çağrısı yapmıştı.

Tepkilerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, çalışma yürütüldüğünü söylemişti.

TRT Haber’in aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, KYK kredi borçları ile ilgili ‘uzun bir süredir’ çalışmaların sürdürdüğünü ve bu çalışmaların tamamlandığını söyledi..

Düzenleme, 2022-2023 akademik yılı güz dönemine kadar tamamlanması talimatı verildi.

18 Temmuz’da Erdoğan duyuracak

KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz’daki kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.