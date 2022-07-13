Gençlerin tepkisi çalışma başlattırdı: KYK borçları kabinede konuşulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK borçlarıyla ilgili çalışmanın kabinede ele alınacağını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Fotoğraf: AA

Yıllardır tartışılan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi borçları konusu, son günlerde bazı öğrencilerin borçlara karşı yürüttükleri kampanyanın sosyal medyada görünür olması ardından yeniden kamuoyunun gündemine geldi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda alınan kredilerin geri ödeme miktarının ana paranın dört katına çıktığı görülüyordu.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Kasapoğlu, ”Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak” dedi.

Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun faiz eleştirisine şu yanıtı verdi: ”351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık.”



