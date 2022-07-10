Kılıçdaroğlu’ndan KYK borcu mağdurlarına: Faizli borçları ödemeyin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldığı öğrenim kredilerine gelen yüksek faizleri sosyal medyadan paylaşarak tepki gösteren mezunlara seslendi: “Ödemeyin, bir sene içinde iktidara geliyoruz.”

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KYK’dan öğrenim kredisi alan mezunlar, 2022’deki enflasyon farkıyla devasa oranda gelen faizlerden şikayetçi. Birçok mezun, faiziyle birlikte hesaplanan kredilerinin geri ödeme oranlarını paylaşarak sosyal medyadan tepki gösterdi.

‘Sadece ana parayı alacağız’

Bir kullanıcıysa, aldığı 41 bin TL’lik öğrenim kredisi için 152 bin 818 TL geri ödeme hesaplandığını paylaşarak, “Lisans eğitimi için aldığım 41 bin TL kredinin geri ödemesi! İstenen bu miktar şaka olmalı” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, kullanıcının paylaşımını alıntılayarak, “Faizli KYK borçlarını ödemeyin!” yazdı.

Gençler seslenen Kılıçdaroğlu, “Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” ifadelerini kullandı.