Kılıçdaroğlu, ‘takdir beklemiyor’: KYK faizlerini silin, ödemeyi şarta bağlayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında açılan trol etiketini tiye alarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!”

Fotoğraf: CHP

Bir hafta önce, yüksek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) faizleri sosyal medyada paylaşıldı ve borçlar gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin sitemini paylaşarak “Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” demişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili “İlk kabine toplantımızdan sonra KYK borçlarıyla ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize ve enflasyona kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntısını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık” demişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ysa ortada faizin olmadığını ve talep edilenin enflasyon farkı olduğunu iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında kendisi hakkında açılan troll etiketinin kullanıldığı bir tweet’in ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı: “Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele #TırnakçıKemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!”