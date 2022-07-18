Erdoğan: KYK kredileri alınan ücret üzerinden geri ödenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Öğrenim kredisi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık” dedi.

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Bir hafta önce, yüksek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) faizleri sosyal medyada paylaşıldı ve borçlar gündem olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin sitemini paylaşarak “Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” demişti.

Bunun üzerine Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili “İlk kabine toplantımızdan sonra KYK borçlarıyla ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize ve enflasyona kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntısını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık” demişti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı hatırlatmak istiyorum.

* İsveç’in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

* Çanakkale Köprüsü’nden bayram arifesinde 14 bin araç geçti. Nereden nereye… (Diken notu: Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilmişti. Bu da günlük 45 bin araca denk geliyor. Garanti tutturulamazsa aradaki fark Hazine’den karşılanıyor. Köprü 18 Mart’ta açılmıştı.)

* Yılbaşında öğrenci burs ve kredilerini revize edeceğiz.

* Önümüzdeki şubat ve mart ayları itibarıyla uyguladığımız politikanın neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız.

* KYK kredi geri ödemelerini sadece alınan ücret üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.

* Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacak.