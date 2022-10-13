Bakan Bilgin ‘Aralık’ demişti, AKP’li Yazıcı EYT düzenlemesini öne çekti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorunun aralıkta ‘çözüleceğini’ söylemesinin ardından bugün konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bunun çözümü için kasımı işaret etti. Yazıcı, EYT hakkındaki düzenlemenin kasımda kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis’e getirileceğini söyledi.

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Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı.

Bugün İstanbul’daki ‘Ortak Paylaşım Forumu’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT için aralıkta bir çözüm getirileceğini söyleyerek şunları kaydetti: “Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. Bireysel sorunları da kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz.”

Bilgin’in bu açıklamasına değinen AKP’li Hayati Yazıcı’ysa, EYT ile ilgili kasımı işaret etti: “(Bakanın) Bugün de ifade ettiği gibi inşallah kasım ayında bunun çözümüne ilişkin düzenlemeyi kasımda kamuoyuna açıklayacağız. Bu kadar büyük bir kesimi, memnun, tatmin edecek -bunları imkanlara göre yapacağız- Türkiye kamuoyuyla paylaşıp Meclis’ten geçirerek hayata geçireceğiz.”