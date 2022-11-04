EYT’de işverenler de topa girdi: Beş konuda kolaylık istediler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tartışmasına işverenler de katıldı. İşverenler, düzenlemenin geçmesiyle ortaya çıkacak maliyetler ve diğer konular hakkında kendi kaygılarının da dinlenmesi gerektiğini dile getiriyor.

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Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, uzun süredir EYT için aralıkta bir çözüm getirileceğini söylüyor.

Konuya iş dünyası da dahil oldu. İşverenler EYT konusunda kendilerinin de dinlenmesini ve ‘bazı kolaylıklar’ sağlanmasını talep ediyor.

Dünya’dan Merve Yiğitcan’ın haberine göre işverenler, 2023’te asgari ücret artışına bağlı olarak emekli olacaklara yapılacak yüklü kıdem tazminatı ödemelerinin işletmelerin finansman ihtiyacını artıracağını düşünüyor.

EYT yasalaştığında işgücü kaybının ortalama yüzde 20 seviyelerinde olacağını düşünen işverenler, en çok da işletmelerde 45-55 yaş aralığındaki kıdemli ve nitelikli işgücü kaybının ortaya çıkaracağı sorunlardan endişeli.

Sosyal Güvenlik Sistemi açığının azaltılması için önümüzdeki dönemlerde sigorta prim oranlarının yükseltilmesinin gündeme geleceğini düşünen bazı işverenler, emekli olanların istihdamının devam etmesi durumunda sosyal güvenlik destekleme prim oranı yüksek olduğundan dolayı işletmelerin prim yükünün de artabileceği dile getiriyor.

İşverenler EYT konusunda şunları talep ediyor:

* Çalışanların beklentilerinin ve refahlarının karşılanması yanında işverene ciddi yükler getirmeyecek bir düzenleme yapılmasını

* Kıdem tazminatının getirdiği maliyetlerde düzenleme getirilmesi

* Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleriyle ilgili teşvik ve destek verilmesi

* Ortaya çıkacak işgücü kaybından dolayı EYT’li çalışanlardan emekli maaşlarını alırken, mevcut işlerinde devam etmek isteyenler için çözüm üretilmesi ve güvenceli esneklik yöntemlerinin yaygınlaştırılması

* EYT düzenlemesiyle ortaya çıkacak kayıt dışılık durumuna bütüncül bir şekilde mücadele edilmesi

TİSK bakanlığa rapor sundu

Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol da, dün, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri ve kıdem tazminatı maliyetleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanması, nitelikli çalışan kaybı gibi durum göz önüne alınarak ve işverenlerin de kaygıların dikkate alınarak EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlığa rapor sunan Akkol, “EYT’lilerin beklentilerini gözetirken diğer yandan çalışma hayatının olası bir düzenlemede nasıl etkileneceğini ortaya koyan derinlemesine bir çalışmamız var. Bu konuda birçok temasta bulunduk ve çalışmamızı bakanlığımızla da paylaştık” dedi.