AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçmesine ilişkin düzenlemeleri aralıkta yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız” dedi.

EYT ve sözleşmelilere kadro 2023’e kalabilir.

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

‘En geç yılbaşı’

Seçim yaklaştıkça yıllardır dile getirilen sorunu çözmek için adım atan AKP iktidarı bunu en geç 2023 başında yasalaştırmayı hedefliyor. Konuya ilişkin TBMM’de konuşan AKP’li Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız” dedi.