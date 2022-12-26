Erdoğan, doğalgaz müjdesi verdi; alkışlamayan basın mensuplarına sitem etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 58 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu iddia etti. Erdoğan, ‘müjde’yi duyurduktan sonra salonda bulunan basın mensuplarına alkışlamadıkları için sitem etti.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* (EYT) Arzumuz yılbaşından önce gündemden çıkartmak.

* Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz.

* Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır. Ağır konuşuyorum kusura bakmayın namussuzlardır.

* Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.

* Fatih sondaj gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.

* (Salondan yükselen alkışlara) Basın mensuplarımız da hiç alkışlamıyor ha. Yanlış iş mi yaptık?

* Karadeniz gazı) Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi.

* Karadeniz’deki gaz rezervimiz Çaycuma-1’deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.

* Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.

* Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Erdoğan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan, karma yemde de yüzde 5’e varan indirim yapacağını açıkladı.

* Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak Aile Destek Programı ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.