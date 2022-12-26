Erdoğan, doğalgaz müjdesi verdi; alkışlamayan basın mensuplarına sitem etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 58 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu iddia etti. Erdoğan, ‘müjde’yi duyurduktan sonra salonda bulunan basın mensuplarına alkışlamadıkları için sitem etti.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* (EYT) Arzumuz yılbaşından önce gündemden çıkartmak.
* Girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları asla affetmeyeceğiz.
* Fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır. Ağır konuşuyorum kusura bakmayın namussuzlardır.
* Ülkemizin zenginliğini çalışanlar başta milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.
* Fatih sondaj gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.
* (Salondan yükselen alkışlara) Basın mensuplarımız da hiç alkışlamıyor ha. Yanlış iş mi yaptık?
* Karadeniz gazı) Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi.
* Karadeniz’deki gaz rezervimiz Çaycuma-1’deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.
* Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.
* Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Erdoğan, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e varan, karma yemde de yüzde 5’e varan indirim yapacağını açıkladı.
* Ocak ayının ilk haftası 3 milyon hak sahibine toplamda 13 milyar lira olarak yapılacak Aile Destek Programı ödemelerini yılbaşından önceye çekiyoruz.