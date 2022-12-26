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Yaramazlara biraz batar!

Çalışma bakanı: EYT’de yaş aralığı değerlendiriliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenlemede, “Yaş aralığı olabilir mi?” şeklindeki soruya, “İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi” yanıtını verdi.

Fotoğraf: Twitter

Dün Haber Global’e konuşan Bakan Bilgin, düzenlemenin takvimiyle ilgili “Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız, yani önümüzdeki hafta Meclis’e gitmiş olur” dedi.


Ancak geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), AKP’nin kabul edilen grup önerisiyle 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara vermişti

EYT sarmalı

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

10 Kasım’da TBMM’de bütçe komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti”Buna göre çalışmalar yapılıyor. TBMM Genel Kurulu’nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis’e. Bu torbada EYT konusu yer alacak.”

Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililerse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle EYT’yle ilgili tasarı planlarında geri adım atabileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’se 9 Aralık’ta “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimizi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz” demişti.

AA’ya konuşan AKP kaynakları, düzenlemenin aralıkta görüşülemeyebileceğini söylemişti.

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