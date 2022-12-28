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Yaramazlara biraz batar!

Akit yazarı, AKP’li Özlem Zengin’i hedef aldı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, cemaat vakfındaki çocuk istismarı için araştırma önergesi veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i ‘CHP’lilerin ekmeğine kaymak sürmekle’ suçladı.

Fotoğraflar: AA/Twitter

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açıldı. Tepkiler üzerineyse Gümüşel ve H.K.G.’yi yıllarca cinsel istismara maruz bırakan Kadir İstekli tutuklandı.


Muhalefet iktidarı istismara sessiz kalmakla eleştiriyordu. İktidarın konuyla ilgili Meclis’teki ilk adımı neredeyse bir ay sonra geldi.

Dün AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in de aralarında bulunduğu iktidar partisi vekilleri konuyla ilgili Meclis araştırma önergesi başlatılması için imza verdi.

Bu önerge iktidara yakın Yeni Akit gazetesinin yazarı Ali Karahasanoğlu’nun ‘moralini bozdu’.

Karahasanoğlu, ‘Gaz’ı yazacaktım, Özlem Zengin ‘Dur’ dedi, engelledi‘ başlıklı yazısında Özlem Zengin’e şöyle yüklendi: “Önüme bir haber düştü. Tüm moralim sıfırlandı. Altüst oldum. Neydi moralimi sıfırlayan? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in öncülüğünde ve büyük ihtimalle onun özel gayretleri ile ve milletvekillerine de ayrıntılı bilgi verilmeden toplanan imzalarla, TBMM’ye verilen araştırma önergesi…

Türkiye, tarihinde ilk defa, 1 trilyon dolara ulaşan bir doğalgaz rezervi buluyor. Bakın Özlem Zengin, tüm dindar insanları rencide edecek şekilde hazırladığı araştırma önergesi ile, CHP’lilerin ekmeğine nasıl kaymak sürüyor: ‘Ülkemizde son yıllarda, çocukların temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyede güvence altına almak ve onları her türlü…’

Yok canım. Çocukların temel hak ve özgürlükleri ile sorunumuz yok. En üst seviyede güvenceye de itirazımız yok. Bu süslü laflara hiç ihtiyaç yok. ‘Direkt söyle Özlem Hanım, derdini’ diyorum…”

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