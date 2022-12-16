Gümüşel ve İstekli’nin ifadeleri ortaya çıktı: Siz hesap vereceksiniz

Altı yaşındaki kız çocuğunun ‘evlendirilmesi‘ ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin ifadeleri ortaya çıktı.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Kararı bozacak Allah vardır

DHA’nın aktardığına göre 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Gümüşel ve İstekli’nin ifadeleri ortaya çıktı.

Gümüşel, yakalama kararının ‘uygunsuz‘ olduğunu savunarak, kararı reddettiğini söyledi: “Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım. Ben rabbimden korkarım ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır.”

Kadir İstekli’yse hakkında çıkan yakalama kararı sonrası gidip teslim olduğunu söyledi: “Mahkemenizin duruşma tarihi ilk olarak Mayıs’a verildi. Sonra Ocak ayına alındı. Bu karardan 2 gün sonra hakkımda yakalama kararı çıkarılması üzerine gidip kendim teslim oldum.”

Gümüşel ve İstekli’nin İstanbul’da bir cezaevine götürüldükten sonra İstanbul dışında yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edilmeleri bekleniyor.