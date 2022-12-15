Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.’nin altı yaşında ‘evlendirilmesi’ne ilişkin davada gözaltına alındı.

Yusuf Ziya Gümüşel. Fotoğraf: AA

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmadı.

Tepkiler üzerine dava 30 Ocak 2023’e çekilirken Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Dün polis ekipleri sanıklardan Kadir İstekli’yi Pendik’te gözaltına aldı.

AA göre Yusuf Ziya Gümüşel de bu sabah gözaltına alındı.