Altı yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklandı.

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu sabah adliyeye getirilen iki isim tutuklandı.