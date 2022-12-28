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Yaramazlara biraz batar!

Akar ve Fidan, Moskova’da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’la Moskova’da Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü.

Fotoğraf: AA

Bakan Akar, beraberindeki Fidan’la Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti.


AA’nın haberine göre Akar ile Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi.

AA, toplantıda ‘Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadelenin ele alındığını’ yazdı. Buna göre toplantıların devam edilmesinde mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenleyeceklerini bildirmiş; Rusya, ABD ve Şam yönetiminden buna tepki gelmişti.

Erdoğan ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la da görüşülebileceğini söylemişti. Esad’ın görüşme talebini ‘seçimleri kazanma hamlesi’ olarak gördüğü ve bu nedenle seçimlerden önce Erdoğan’la görüşmeyi reddettiği bildirilmişti.

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Akşam Postası / 28 Aralık 2022

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