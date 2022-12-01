Akşener, Esad’la görüşmek için Dışişleri’ne başvuracak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvuracağını açıkladı.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Beşar Esad ile görüşme talebiyle Dışişleri Bakanlığı’na yazı verileceğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Merkezi’nde konuşan Zorlu, Akşener’in 5 Ocak 2020’de Meclis’teki açıklamasında ‘Esad’la görüşmeye hazır olduğunu’ açıklamasını hatırlattı.

“Genel başkanımızın çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı’mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik” diyen Zorlu, resmi yazının cuma günü ya da pazartesi günü iletileceğini söyledi.

Erdoğan sinyal vermişti

Bir süredir Esad’la görüşme sinyalleri veren Erdoğan G20 zirvesi sonrası Türkiye’nin Suriye ve Mısır’la ilişkileri hakkındaki bir soruyu, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz“ diye yanıtlamıştı.

Bu sözlerden birkaç gün sonra Erdoğan, Katar’da yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışmıştı.

Bahçeli de Erdoğan’ın Sisi’yle kurduğu teması doğru bulduğunu söyleyip “Bize göre arkası gelmelidir. Esad ile de görüşülmeli. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatmazsak bozguncular araları iyice açacaktır” demişti.