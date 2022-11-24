AP, Erdoğan’ın Esad’a teklifini yazdı: Mevzu Kürtler ve sığınmacılar

ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e (AP) göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a bir teklif götürdü.

AP, Erdoğan’ın Esad’a teklifini yazdı. (AA/Reuters)

AP’nin haberinde, Suriye yönetimiyle yakın ilişkilere sahip Lübnanlı bir politikacıya dayandırılan iddiaya göre Erdoğan’ın mesajı Esad’a İran aracılığıyla iletildi.

Erdoğan dünkü açıklamasında Esad’la görüşebileceğine dair sinyal vermişti.

Lübnanlı politikacının aktardığı bilgilere göre Erdoğan Esad’a ‘Suriye ordusunun şu an Kürtlerin elindeki bölgelere geri dönmesini, Kürt milislerin Suriye doğal gaz ve petrolünü kullanmasına engel olmasını ve Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların Suriye’ye geri dönmesini’ teklif etti.

Erdoğan’ın mesajında Türk yetkilileri Şam’a göndermeye hazır olduğunu da belirttiği, ancak Esad’ın görüşmelerin üçüncü bir ülkede yapılabileceğine işaretle bu teklifi reddettiği kaydedildi.

AP’nin ulaştığı ‘üst düzey bir Türk yetkili’yse İran’ın arabuluculuk yaptığı bilgisini yalanlarken mesajın içeriğiyle ilgili yorum yapmadı.

Türk yetkili, Rusya’nın arabuluculuk konusunda çabaları olduğunu ama ‘hiçbir ilerleme sağlanamadığını’ söyledi.

Selvi: 2023’ten önce görüşür

Konu gündemdeyken iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın Esad’la 2023 seçimlerinden önce görüşebileceğini belirtmiş, görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğinde düzenlenebileceğini yazmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Erdoğan ve Beşar Esad’ın Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşmesinin ‘teoride mümkün olduğunu ancak böyle bir anlaşma bulunmadığını’ söylemişti.