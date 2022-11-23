Rusya: Erdoğan ve Esad’ın Moskova’da görüşmesi teoride mümkün

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşmesinin ‘teoride mümkün olduğunu ancak böyle bir anlaşma bulunmadığını’ söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle tokalaşmasını doğru bularak Esad’la da görüşülmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısının ardından gazetecilerin “Esad’la görüşme olabilir mi” sorusuna “Olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız” yanıtını vermişti.

Associated Press’in (AP) Lüblanlı bir siyasetçiye dayandırarak aktardığı habere göre Erdoğan, İranlılar üzerinden Esad’a, Türk yetkilileri görüşme için Şam’a göndermeyi teklif etti ancak Esad bunu reddetti. Habere göre Esad, üçüncü bir ülkede görüşülebileceği yanıtını verdi.

Bu ülkenin Rusya olabileceği tartışılırken Kremlin sözcüsü konuya ilişkin soruyu yanıtladı.

Sputnik’in haberine göre Kremlin Sözcüsü Peskov, henüz Erdoğan ve Esad arasında Rusya’da görüşmenin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını fakat böyle bir görüşmenin ‘teoride mümkün olduğunu’ söyledi.