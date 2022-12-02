Reuters: Esad, seçimlerden önce Erdoğan’la görüşmeyi reddetti

Reuters’a konuşan kaynaklara göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeyi reddetti. Kaynakların aktardığına göre Şam hükümeti Erdoğan’ın olası bir görüşmeyi ‘seçim hamlesi’ olarak kullanacağını düşünüyor: “Niye bedavadan seçim kazandırılsın ki?”

Görsel: AA-Reuters

Bir süredir Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşme sinyalleri veren Erdoğan G20 zirvesi sonrası Türkiye’nin Suriye ve Mısır’la ilişkileri hakkındaki bir soruyu, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz“ diye yanıtlamıştı.

Bu sözlerden birkaç gün sonra Erdoğan, Katar’da yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle el sıkışmıştı.

Kaynaklar: Suriye toplantıyı ‘yararsız’ görüyor

Reuters’a konuşan üç kaynağın aktardığına göre Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birlikte Erdoğan’la bir zirve düzenleme teklifini reddetti.

Kaynaklardan ikisi, Şam’ın böyle bir toplantının, Erdoğan’ın önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimler öncesinde desteğini artıracağına inandığını söyledi. Özellikle de toplantı 3,6 milyon Suriyeli mültecinin bir kısmını geri göndermeyi konu alıyorsa.

Kaynaklardan biri, “Erdoğan’a niye bedavadan seçim kazandırılsın ki? Seçimlerden önce herhangi bir yakınlaşma olmayacak” diyerek, Suriye’nin dışişleri bakanları toplantısı fikrini de geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

Bugün konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti ve yapıcı diyaloğun önemine’ dikkat çekmişti.

Tekliften haberdar diplomat olan bir kaynak, Suriye’nin ‘somut bir şey getirmediği takdirde böyle bir toplantıyı yararsız gördüğünü ve şimdiye kadar istedikleri şeyin Türk birliklerinin tamamen geri çekilmesi olduğunu’ söyledi.

‘Çok da uzak olmayan bir gelecekte’ görüşme mümkün olabilirmiş

Türkiye’nin konuya yaklaşımını bilen bir kaynaksa ‘çok da uzak olmayan bir gelecekte’ bir Esad-Erdoğan görüşmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Kaynak, “Putin yavaş yavaş bunun yolunu hazırlıyor. Suriye’de büyük bir değişimin başlangıcı olur ve Türkiye üzerinde çok olumlu etkileri olur. Rusya da bundan faydalanır. Birçok alanda gerginlik olduğu düşünülürse.”