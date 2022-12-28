Kadın cinayetleri haritası yayında: U’sandık!

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği 1 Temmuz 2021’den bu yana önlenebilir cinayetlerde kaybettiğimiz kadınları birer rakam olmaktan çıkarıp portreleri ve hikayeleriyle yayınlayan U’Sandık: Unutmamak İçin Dijital Sandık web sitesi usandik.org açıldı.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği 1 Temmuz 2021’den bu yana geçen 1 yılda, korunmadıkları için ya da koruma kararlarına rağmen yeterli önlem alınmadığından erkekler tarafından öldürülen kadınların anısına, portrelerinin ve öykülerinin yer aldığı U’Sandık: Unutmamak İçin Dijital Sandık açıldı.

Filmmor U’Sandık Kolektifi tarafından hem erkek şiddetine hem de eşitsizliğe ve şiddeti önlemekte etkisiz kalan kamu politikalarına karşı mücadelenin bir parçası olarak hayata geçirilen U’Sandık, önlenebilir kadın cinayetlerini izliyor, görselleştiriyor ve öldürülen kadınları birer rakam olmaktan çıkartarak onları portreleri ve hikayeleri ile görselleştiriyor. U’Sandık, cinayetlerin işlendiği şehirlere göre Kadın Cinayetleri Haritası’na da yer veriyor.

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Erkek şiddeti ile hayatını kaybeden kadınları unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla açılan sitede, 21 Temmuz 2021’den bu yana öldürülen kadınların portreleriyle Kadın Cinayeti Haritası, portre ve veri videoları da var.

Filmmor U’sandık Kolektifi tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2021’den 25 Kasım 2022’ye kadar 432 kadının ayrıldığı, boşandığı, reddettiği erkekler tarafından öldürüldüğü, 68 kadının uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen, devlet gözetiminde katledildiği belirtildi.

Açıklamada, “Kadın cinayetlerini önleme görevini yerine getirmeyen, var olan yasaları daha etkin uygulamayan, sözleşmelere uymayan, her kadın cinayetinin suç ortağı olanlar, U’Sandık’a baksın, bir daha hiçbir katil Pınar Gültekin’in ardından katilin dediği gibi ‘İstanbul Sözleşmesi’nin iptali iyi oldu’ diyemesin, saldırgan erkekleri değil kadınları ve kadın örgütlerini durdurmaya çalışan politikaların yerini kadınları koruyan, erkekleri engelleyen politikalar alsın diye U’Sandık üretiyor” dendi.