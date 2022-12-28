Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesiyle ilgili açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 19.45’te emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili açıklama yapacak.

EYT eylemi. (Fotoğraf: Twitter)

Haber Global’e 25 Aralık’ta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin takvimiyle ilgili “Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız, yani önümüzdeki hafta Meclis’e gitmiş olur” demişti.

Ancak geçen hafta TBMM, AKP’nin kabul edilen grup önerisiyle 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara vermişti.

26 Aralık’taki kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenleme için “Arzumuz yılbaşından önce gündemden çıkarmak” demişti.

EYT sarmalı

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçi.

10 Kasım’da TBMM’de bütçe komisyonunda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti: ”Buna göre çalışmalar yapılıyor. TBMM Genel Kurulu’nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis’e. Bu torbada EYT konusu yer alacak.”

Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkililerse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçe üzerinde yaratacağı baskı sebebiyle EYT’yle ilgili tasarı planlarında geri adım atabileceğini ve kapsamının daraltılabileceğini bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’se 9 Aralık’ta “Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimizi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz” demişti.

AA’ya konuşan AKP kaynakları, düzenlemenin aralıkta görüşülemeyebileceğini söylemişti.