Ahmet Davutoğlu, Bahçeli’ye ‘Küçük akıllı’ dedi, MHP’lilerden hakaret yağdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk’teki yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında, “Küçük aklıyla ‘altılı masa’nın içine fitne sokmaya çalışıyor” deyince MHP’lilerin hedefi tahtasına oturdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yayımladığı mesajda hem Davutoğlu’na hakaret etti hem de Habertürk’ü hedef aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. (AA)

Ahmet Davutoğlu katıldığı programda, “Bahçeli küçük aklıyla ‘altılı masa’nın içine fitne sokmaya çalışıyor. Başka zaman Kılıçdaroğlu’nu savunmuyor da şimdi neden savunuyor, yeni mi aklına geldi” dedi.

Bahçeli hakkında ‘küçük aklıyla’ sözleri nedeniyle sunucu Kübra Par’ın uyarısıyla karşılaşan Ahmet Davutoğlu, “Onun da benim hakkında kullandıklarını bilseniz…” dedikten sonra ifadesini “Küçük bir hesapla” diye değiştirdi.

Yayının ardından MHP’liler Twitter’dan Davutoğlu’nu hedef gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Davutoğlu hakkındaki paylaşımında hakaret etti.

Habertürk’ü de hedef alan Yalçın, Twitter’dan şunları yazdı:

*Halkta karşılığı olmayan bir küsürat partinin başındaki Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun ilgisini çekebilmek kaygısıyla muhalefet destekçisi bir TV kanalında Genel Başkanımız Devlet Bahçeliye dil uzatmış. Hem de kendisinde en kıt olan şeyden, akıldan dem vurarak…

*Davutoğlu’nun güdük kanatları uçmaya yetmiyor ama kendini Zümrüdüanka sanıp havalanmaya çabalıyor. Yürümeye takati yok, lakin kervansız Bezirgânbaşı gibi yola revan oluyor. Her sözü, her tavrı bir siyaset gülmecesi…

*Teşbihte kusur olmaz; ‘Akılsız iti yol kocatır’ der atalarımız. Akılsız politikacıyı da kifayetsiz hırs bitirir. Tükenmişlik sendromunun yiyip bitirdiği Davutoğlu için 2023 Haziran’ında sandık, siyaset musallası olacak.

‘Haddini bilsin’

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Davutoğlu’nu hedef aldı.

Büyükataman’ın mesajları şöyle:

*Vatan ve millet düşmanlarına sırtını dayayan Zillet İttifakı’nın çapsız ortağı Ahmet Davutoğlu 6+1 masanın düştüğü fitne ve ihanet çukurunun üstünü örtmek için acizce çırpınmaktadır.

*Zillet İttifakı kendi içindeki kumpaslar, ayak oyunları, baba evlat ve abla kardeş kavgası ile rezil rüsva olmuş, bu ittifakın aziz milletimize istikrarsızlık ve kavgadan başka vereceği bir şey olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

* Seviyesizliği, pişkinliği ve çapsızlığı ile bilinen Serok Ahmet’e haddini bilmesini ve şunu kulağına küpe etmesini öneriyoruz; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli aklının ve ahlakının zekatını verse sen ve dahi ortaklarına bir ömür yeter.