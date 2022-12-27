Davutoğlu: A planımız tek adaydır ama şartlar gerektirirse gerekli adımı atarız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmak için ‘oyunlar oynadığını’ söyleyerek ‘altılı masa’nın gerekirse iki aday da çıkarabileceğini söyledi.

Habertürk’te Kübra Par’ın ‘Açık ve Net’ programında konuşan Davutoğlu, özetle şunları dedi:

* Basına olağanüstü toplantı olarak yansıyor ama biz çok sık toplantılar gerçekleştiriyoruz. Sık sık telefonla karşılıklı istişarelerle sürüyor. Bunu süregelen istişarenin bir parçası olarak görüyoruz. Gelecek hafta Perşembe günü tekrar bir araya geleceğiz ve iki önemli dökümana imza atacağız. Biz bir mimari kurduk, 84 maddelik anayasa reform paketini altı partiyle birlikte açıkladık. 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet, 75 yıllık cumhuriyet tarihimizde böyle bir çalışma yok.

* Bizim için en önemli iki döküman geliyor. Komisyonlarımız son derece sağlıklı çalışıyor. Bir; geçiş süreci yol haritası. Hangi vadede, hangi güç paylaşımı ve hangi yönetim anlayışıyla.

* Seçim takvimine kadar ister istemez zorlayacak husus, adayın kim olacağı. Bunda realistim. Ocak sonunda konuşuruz. Niye Ocak sonu? Bir mimariden bahsettim. Şu anda iki metni açıklayacağız. Adaydan önce sürecin tanımlanması lazım. Aday gelecek, karşımıza yedinci bir parti olarak oturmayacak. Aday oyun planı içinde cumhurbaşkanımız olarak takdim edilecek. Şimdi bu yapı oluştu. Aday bu mimarinin çatısı. Her parti kendi genel başkanını görmek ister.

* Sayın Akşener’in sayın İmamoğlu’na verdiği desteği doğal görürüm.

* Bizim stratejimiz var. İklim çok bozuldu, bu iklimde gül yetişmez. Çöl ikliminde gül yetiştirilmez. Türkiye çölleştirildi. Bizim büyük bir restorasyon görevimiz var. Şimdi HDP ile alınacak bir karar var. Bütün bu kararlar alınca siz taktiklerinizi değiştirebilirsiniz. Her oynatılan taşın bir sonraki, beş sonraki hamlesini görmek durumundayız.

* İktidar bizi bir yere hapsetmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan ne diyor; çöktü çökecek. Yapmaya çalıştığı şey, karşı taraftaki oyun kurucuların psikolojisini bozmaya çalışıyor. Bizim de görevimiz bu psikolojinin bozulmasına izin vermemek.

* 15 gün önce İmamoğlu’yla ilgili karar gündemde yoktu. Bu kararın hukuk kararı olduğunu kimse iddia edemez, kimse inanmaz. Bu karar sayın Erdoğan’ın verdiği talimatla alınan karar. Bahçeli başka zaman Kılıçdaroğlu’nu savunmuyor da şimdi mi savunuyor. Sayın Bahçeli, sayın Kılıçdaroğlu’na en ağır hakaretleri yaparken birden neden onun hukukunu savundu?

* Madem ki bir oyun oynanıyor. Bu oyunun arka planını görüp gerektiğinde ‘altılı masa’ iki aday da çıkarabilir. Son anda Erdoğan fikrini değiştirdi diyelim. A planımız tek adaydır, ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. A planımız, B planımız tek adaydır. Ama karşı taraf öyle bir şey yapar ki, oturur tekrar değerlendiririz.

* Oyunu Bahçeli ve Erdoğan’ın kurduğu alanda oynamayacağız. Sayın Erdoğan bizim planımızı bozamadı. Sıkıntı olmayacak mı; olacak. Bundan sonra oturacağız, hep beraber Cumhurbaşkanı adaylığından sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Parlamentoda en fazla kaç milletvekili çıkaracağız. Her partinin kendi hesabı var, bunu da yadırgamamak lazım.