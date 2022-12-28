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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, EYT tweet’ini hatırlattı: Hayırlı uğurlu olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili attığı ‘Yükleniyor’ diye yazdığı tweet’ini hatırlatarak düzenlemenin çıkmasını “Hayırlı uğurlu olsun” diye kutladı.

Fotoğraf: CHP

Geçtiğimiz yaz, KYK kredisi alan öğrenciler aldıkları kredinin üzerine gelen fahiş faize tepki gösteren öğrenciler, bu konuda adım atılmasını talep etmişti. Kılıçdaroğlu, da bu konuyu iktidara gelmeleri halinde çözeceklerine dair vaatte bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen hükümet söz konusu vaatleri uygulamaya geçmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KYK kredisinin sadece ana parasını alma kararı aldıklarını duyurmuştu.


CHP lideri de daha sonra vaatleri arasında olan EYT düzenlemesine ilişkin bir tweet atarak İngilizce ‘Yükleniyor’ diye yazılı bir görsel paylaşmıştı.

Erdoğan, EYT düzenlemesini bugün duyurdu. Düzenlemede herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak ve 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yazın attığı tweet’i alıntılayarak “Hayırlı uğurlu olsun” diye yazdı.

EYT sarmalı

Emeklilikte yaşa takılanlar, sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ‘ertelenmişti.’

Düzenleme getirildiğinde iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde de geri adım atılmamış, aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar yükseltilmişti. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleriyse bugüne kadar reddedilmişti. Seçim öncesi oy kaybı anketlere yansıyan AKP konuyu gündemine taşıdı. EYT’lilerse çözüm isterken sadece seçim dönemlerinde hatırlanmaktan şikayetçiydi.

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