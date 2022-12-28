Mustafa Şentop: 6 Nisan’dan önce seçim kararı beklemiyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 Nisan’dan önce erken seçim kararı beklemediğini söyledi. Bu tarih AKP ve MHP’nin hazırladığı yeni seçim yasasının da yürürlüğe gireceği tarih.

Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için de çalıştıklarını söyledi.

Mustafa Şentop, seçim tartışmalarına değindi. (AA)

Normal tarihi 18 Haziran olan seçimin, erkene alınacağı kulislerde daha sık konuşulmaya başladı. Muhalefetse, önceden erken seçim isterken bu tavrından vazgeçti. CHP, nisandan sonra açıklanacak seçim kararını desteklemeyecek.

AKP ve MHP’nin getirdiği yeni seçim yasası da 6 Nisan’dan itibaren uygulanabilecek.

Mustafa Şentop, muhalefetin erken seçime ilişkin açıklamaları hakkında şunları kaydetti: “Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem Meclis’te hem Cumhurbaşkanlığı’nda var. 6 Nisan’dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum.”

Şentop devamında da, “Sayın cumhurbaşkanının Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi konusunda girişimlerimiz var. Sadece benim değil başka ülkelerin milletvekillerinin de bu konuda girişimleri var” diye de ekledi.