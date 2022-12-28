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Yaramazlara biraz batar!

Danıştay da Sinpaş’a ‘Dur’ dedi: Belediyenin verdiği ruhsatlar iptal edilmeli

AYŞEGÜL KASAP

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@aysegul_kasap

Danıştay, mahkemenin Muğla Marmaris’teki doğayı talan eden devremülk projesine ilişkin ‘ÇED gerekli değildir’ kararını onadı.

Çevre aktivistleri idari ve mülki idarenin karar doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyor.


Fotoğraf: Diken

Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Kızılkum’daki otel-devremülk projesi için Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce alınan ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararının iptali için dava açmıştı. Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nce görevlendirilen bilirkişi hayeti, devasa tesis için yürütülen çalışmaların milli parkı, kıyıyı, ormanı ve endemik türleri tahrip ettiği belirlemişti.

Mahkeme de geçen ay ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Sinpaş ve Kızılbük G.Y.O.’nun Muğla Marmaris’teki doğayı talan eden devremülk projesine ilişkin ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için yürütmeyi durdurmayı talep etmişti. Ama Danıştay bu talebi reddetmişti.

Mahkemenin kararından beş gün sonra Marmaris Belediyesi inşaat alanını mühürlemişti. Ama şirket ne mahkeme kararını ne de mührü takmadan çalışmalarına devam etmişti. Üstelik sigortalı işçi çalıştırmaktan bile çekinmemişti.

Danıştay 6’ıncı Hukuk Dairesi süreçle ilgili son sözü söyledi ve mahkemenin “ÇED gerekli değildir” kararının iptali yönündeki verdiği kararı onadı.

Bu aşamadan sonra belediyenin verdiği ruhsatların hepsinin iptal edilmesi gerekiyor.

Çevre aktivistleri “İdari ve mülki idarelerin sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.

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