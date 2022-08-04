Sinpaş’a ‘ÇED’ vizesini mahkeme iptal etti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı iptal edildi.

Gerekçeli kararda projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsaması nedeniyle ÇED’den muaf tutulamayacağı vurgulandı.

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Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmış, 1988’de Hattat ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemeden Emin Hattat, 2006’da iflas etti ve inşaat tamamen durdu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurdu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla Valiliği’yse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Kızılbük Thermal Resort Otel ve Devremülk projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için eylülde Marmaris Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerince, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme iptal etti

Mahkeme ‘ÇED’ kararını iptal etti. Kararda, projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsamasından dolayı ÇED’den muaf tutulamayacağı vurgulandı.

Karar sonrası Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi’nin açıklamasında, “Sinpaş ÇED davasını kazandık. Yarın saat 13:00’te İçmeler belediye binasının önünde toplanıp Sinpaş’a gidiyoruz. Hukuk uygulansın, ruhsatlar derhal iptal edilsin” dendi.