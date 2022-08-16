Sinpaş mahkemeyi takmıyor: Mühürlü alana geceyarısı beton mikseri soktular

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te Sinpaş GYO ‘hukuku hiçe sayarak’ doğayı talan etmeye devam ediyor. Mahkeme kararı ve belediyenin mührünü takmayan şirket, geceyarısı inşaat alanına beton mikseri sokarken görüntülendi.

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Mahkeme kararından beş gün sonra belediye inşaat alanını mühürlemişti. Hatta daha sonra Sinpaş da çalışmaları Danıştay kararına kadar durduracağını açıklamıştı.

Marmaris Kent Konseyi dört gündür inşaat alanında nöbet tutuyor.

Nöbet tutan çevre aktivistleri geceyarısı inşaat alanına beton mikseri girdiğini raporladı. Mikser alana girdikten altı dakika sonraysa üç zabıta ve bir polis kontrolü oldu. Ama çevre aktivistlerinin aktardığı bilgilere göre yetkililer beton mikserini ‘görmemiş’. Bunun üzerine “Mikser uçtu mu” sözleriyle tepki gösterdiler.

#Marmaristenİmdat

Mahkeme kararıyla inşaatı mühürlenen Sinpaş/Kızılbük yasa tanımıyor.Nöbetimizin 4.gününde mühürlü alana beton mikseri 00:16da girdi.6 dakika sonra ise zabıta.Üzerine 3 zabıta ve 1 polis kontrolü oldu.Mikseri gören yetkili yok!Uçtu mu @marmarisbeltr @TC_icisleri pic.twitter.com/jaRGmIx1CR — Marmaris Kent Konseyi (@KonseyMarmaris) August 16, 2022

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.