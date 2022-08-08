Marmaris’te ‘Sinpaş talanı’na mahkeme kararından beş gün sonra mühür

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük’te otel inşaatı, mahkemenin “ÇED gerekli değildir” kararından beş gün sonra Marmaris Belediyesi tarafından mühürlendi.

Fotoğraflar: Ekolojik Mücadele Komitesi

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Kararda, projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsamasından dolayı ÇED’den muaf tutulamayacağı vurgulanmıştı.

Mahkemenin kararı iptal etmesine rağmen Sinpaş GYO beş gün boyunca inşaata devam etmişti.

Hatta cuma günü Ekolojik Mücadele Komitesi üyeleri Av. Arzu Alper, Halime Şaman ve Korcan Yılmaz alana giderek inşaat çalışmasını belgelemek için fotoğraf çekti.

Mahkeme kararından sonra Sinpaş’ın inşaat çalışmalarına devam ettiğini belgeleyen görüntü

Sinpaş görevlileri fotoğraf çekildiğini fark ettikten sonra şantiye kapısı olarak kullandıkları milli park kapısını kapatıp, zincirli kilit astı ve Yılmaz’ın dışarı çıkmasına izin vermedi.

Aktivistler suç işlediklerini ve yaptıklarının yasal olmadığını söyledi ama alan yetkilisi gelene kadar Yılmaz orada tutuldu. Yılmaz alan yetkilisinin verdiği talimattan sonra serbest bırakıldı.

Bunun üzerine bölge halkı belediye ve kaymakamlığa mahkeme kararını ekte sunarak kararın gereğinin uygulanmasını talep eden dilekçeler verdi. İşlem yapılmaması durumunda suç duyurularını savcılığa vermek üzere hazırladılar.

Marmaris Belediyesi dilekçelerden sonra inşaat sahasını mühürledi. Yani mahkeme kararından beş gün sonra.

Belediyenin mühüründen sonra Sinpaş GYO’dan açıklama geldi. Danıştay’ın nihai kararına kadar inşaatın durdurulduğu belirtilen açıklama şöyle:

“Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 04.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda bahsi geçen, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Gerekli Değildir’ kararının iptali sonrasında şirketimiz tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma talebimize verilecek kararı netleşene veya yeni hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun onaylanmasına kadar şantiyemizdeki yapı inşaat faaliyetleri şirketimiz tarafından durdurulmuştur.”

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.