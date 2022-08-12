Kızılbük’ü talan eden ‘rant’: Marmaris Belediyesi’nden Sinpaş’a ‘usulsüz’ ruhsat

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te ‘hukuku hiçe sayarak’ doğayı talan eden Sinpaş GYO’nun dayanak noktalarından biri de belediye tarafından verilen yapı ruhsatları. Ama bu yapı ruhsatlarında ‘usulsüzlükler’ olduğu iddia ediliyor.

Ruhsatlar şirkete ÇED süreci başlamadan verilmiş. Belediye tarafından şirkete ‘isim değişikliği’ ve ‘tadilat’ adı altında yeni bir ‘yapı’ ruhsatı sağlanmış. Yani sadece bir otel olan projeye daha sonra 555 mesken de eklenmiş ve projenin alanı neredeyse üç kat artırılmış.

Çevre aktivistlerinin açtığı davanın dilekçesinde ‘ruhsatlarda sahtecilik’ yapıldığı ve bunun ‘evrakta sahtecilik’ suçu olduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Marmaris Kent Konseyi

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Kararda, projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsamasından dolayı ÇED’den muaf tutulamayacağı vurgulanmıştı.

Mahkeme kararından beş gün sonra belediye inşaat alanını mühürlemişti. Hatta daha sonra Sinpaş da çalışmaları Danıştay kararına kadar durduracaklarını açıklamıştı.

Ama çalışmalar durmadı. Sinpaş inşaata devam ediyor.

Bununla birlikte çeşitli ‘usülsüzlükler’ ve ‘sahte’ ruhsatlarla Marmaris Milli Parkı içinde yer alan projede firma kıyıları işgal etti. Hem milli parkın hem kıyıların topografik ve morfolojik yapısı bozuldu.

ÇED başlamadan ruhsat

Marmaris Belediyesi tarafından şirkete toplamda 57 yapı ruhsatı verildi.

Projenin ÇED süreci 1 Haziran 2021’de başladı ve 13 Ağustos 2021’de tamamlandı. Oysa belediye tarafından ÇED süreci başlamadan ruhsatlar verilmiş. Sinpaş GYO bu ruhsatlara dayanarak bölgedeki inşaat çalışmalarını sürdürmüş.

Belediye daha sonra bu ruhsatları iptal ettiğini ve yeni ruhsatlar düzenlediğini mahkemeye sundu. Ama bu süre zarfında doğaya geri dönülmesi neredeyse imkansız tahribata devam edildi.

İmar planı notlarına aykırı işlem

Hem MUÇEP hem de Marmaris Kent Konseyi belediyeye açtığı davada Sinpaş’a topluca verilen 17 yapı ruhsatının iptal edilmesini talep ediyor.

2021 itibariyle yürürlükte olan imar planına göre ruhsatlara konu arsada yeni verilecek

ruhsatların kat sayısı beş. Tadilat ve isim değişikliği ruhsatlarındaysa kat sayısı sekize, yeni yapı

ruhsatlarındaysa beş, yedi, sekiz ve 10 kata çıkarılmış. Bunun imar planı notlarına aykırı olduğu savunuluyor.

‘Belgelerin özünde sahtecilik mevcut’

2018’de yenilenen yapı ruhsatında 550 odalı otel var, mesken vasfı yok ve 46 dönüm. Ama daha sonraki işlemlerde ‘isim değiştirilmiş’ ve ‘tadilat’ ruhsatlarında yapının vasfı da değiştirilmiş, ayrıca arazi genişletilmiş. 28 Ekim 2021’de verilen ‘tadilat’ ruhsatında bir otel ve 555 mesken eklenmiş. 46 dönümlük araziyse 122 bin dönüme yükseltilmiş.

28 Ekim tadilat ruhsatı

Daha sonra yine belediye tarafından iptal edildiği belirtilen ruhsatlarda da benzer ‘usulsüzlükler’ olduğu belirtiliyor.

14 Nisan 2021 15/1 nolu ‘isim değişikliği’ ruhsatında 45 bin 484 metrekare otel ruhsatı, 16 Nisan 2021 tarihli, 4414 nolu ‘tadilat’ ruhsatında bir adet otel ve 555 mesken olmak üzere 117 bin 513 metrekarelik alana ruhsatı verilmiş.

Ruhsatların iptali istemiyle açılan dava dilekçesinde şöyle deniyor: “Verilen ruhsatlar içerik itibariyle önceki verilen ruhsatlara tamamen aykırı olup ruhsatlar düzenlenirken ruhsat içeriğinde, belgelerin özünde sahtecilik mevcuttur. Bu nedenle evrakta sahtecilik suçu oluşmuştur.”

İlk ruhsat 2021’e kadar 550 odalı otel ruhsatı olarak gelmiş, 2021’de davaya konu

ruhsatlar Marmaris Belediyesi’nce otel artı mesken ruhsatına dönüşmüş. Ayrıca bu tarihte bahsi

geçen dava konusu parsellerle ilgili herhangi bir imar uygulaması ve imar plan değişikliği olmamış.

Dava dilekçesinde ayrıca şu da belirtiliyor: “İlk ruhsat 1987 yılında alınmıştır. İki yıl içinde inşaata

başlanmıştır. 1990 yılında ‘yenileme ruhsatı’ verilmiştir. 1990 yılından 2000 yılına kadar

hiçbir şekilde inşai faaliyet devam etmemiş, ruhsat yenilemesi yapılmamıştır. Hükümsüz hale

gelen ilk ruhsat üzerine yapılan yenileme ruhsatları hukuken geçersizdir.”

Ruhsatlar mahkemeye bile verilmek istenmedi

Çevre aktivistleri bu ruhsatları görmeyi çok istedi ama ne belediye ne de şirket tarafından verilmedi. Bırakın vatandaşları, mahkemenin talebine rağmen ruhsatları vermemek için ayak diremişler. Bunun üzerine mahkeme ara kararda belediyeye bunun ‘yasal bir zorunluluk’ olduğunu belirtip idari, cezai ve hukuki sorumlulukları hatırlattı.

‘Usülsüzlükler’ de ruhsatların mahkemeye verilmesiyle beraber ortaya çıktı.

İmar durum belgesi ortada yok

Proje için bahsedilen ‘imar durum belgesi’ belediye tarafından mahkemeye sunulmadı. Bu nedenle davacılar tarafından fiziki olarak bu belge görülmedi. Çevre aktivistleri mahkemeye bile sunulmayan bu belgenin de iptalini istiyor.

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.