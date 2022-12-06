Kanun Sinpaş’a işlemiyor: Kaçak inşaatta iş kazası; işçi mağdur

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te Sinpaş GYO, inşaatın mühürlenmiş olmasına rağmen doğayı talana devam ediyor. Öyle ki bina içindeki çalışmaların yanı sıra bina dışına da iskelelerle çevirerek kat çıkıldı.

Dahası mühürlü inşaatın adresinde sigorta kaydı bile girilmiş. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Bu adresteki inşaat mühürlü, sigorta yapamayız” dememiş.

Tüm bunlar bir işçinin merdivenden düşmesiyle ortaya çıktı. El bileği kırılan işçiyse şu anda mağdur. Acilen ameliyat olması gerekiyor ama devlet hastaneleri almıyor. Ekmeğini eliyle kazanan işçi, elini bir daha kullanamama riskinden dolayı endişeli.

Mağdur işçiye yardımcı olmaya çalışan çevre aktivistleri “Yasaların emirlerini yerine getirmeyen mülki ve yerel idareciler şirketin suçlarına ortak olmakta” dedi.

Fotoğraf: Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

Mahkeme kararından beş gün sonra belediye inşaat alanını mühürlemişti. Hatta daha sonra Sinpaş da çalışmaları Danıştay kararına kadar durduracağını açıklamıştı.

‘Kaçak’ inşaatta iş kazası

Ama çalışmalar durmadı. Sinpaş inşaata devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, valilik, kaymakamlık ve belediyeyse ‘şirket hakkında onlarca suç duyurusunda bulunulmasına’ rağmen hukukun gerekliliğini yerine getirmek yerine sadece ‘izliyor.’

Mahkeme kararının ilgili kurumlar tarafından dikkate alınmadığı son olarak bir iş kazasında daha belgelenmiş oldu.

İnşaat işçisi Ömer Faruk Ozan, ‘kaçak inşaattaki’ mesai sırasında merdivenden düşerek el bileğini kırmış. İlk müdahale Marmaris Devlet hastanesinde yapıldı. Orada ameliyat olması gerektiği söylendi ve Muğla Devlet Hastanesine sevk edildi. Fakat devlet hastanesindeki doktor “Buraya neden geldin sen orada da ameliyat olabilirsin” demiş ve tekrar Ozan’ın Marmaris’e göndermiş.

Beş gündür tedavi olamıyor. Daha önce de aynı yerden kırık olmuş ve platin takılmış. Bu nedenle tedavisinin gecikmemesi gerektiğini söylüyor.

Hastanelerin neden tedavi edinmekten kaçındığıysa bilinmiyor.

Bir ay önce Hatay’dan Sinpaş’ta çalışmak için gelen Ozan şöyle konuştu: “Benim sağlığım söz konusu. Sağlığımdan, elimden olacağım. Kullanamayacağım bir daha. Kemik kaynıyor. Bir daha kırıp tekrar ameliyat yapacaklar o zaman daha riskli olacak.”

Ozan’ın personeli olduğu taşeron firmanın adı ‘Üç Ay Mühendislik.’ Firmanın iş adresiyse Sinpaş/Kızılbük inşaat adresi.

‘Mülki ve yerel idareciler suça ortak oluyor’

Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, yasal olmayan bir inşaatta çalışmanın işçileri zor durumda bırakacağı yönündeki uyarılarını yineledi.

Çevre aktivistleri şunları söyledi: “Yaşanan bu olay, şirketin bir yandan usulsüz biçimde çalışmalarına devam ederken, bir yandan da Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nu (KAP) yanılttığını teyit etmektedir. Tüm bu hukuksuzluk ve usulsüzlük karşısında şirketi koruyan, kollayan ve yasaların emirlerini yerine getirmeyen mülki ve yerel idareciler şirketin suçlarına ortak olmakta ve bu durum kamu vicdanını yaralamaktadır.

Bu kazayla da görüldüğü üzere, artık Sinpaş’ın mızrağı çuvala sığmamaktadır. Bu hukuksuzluğun uygulayıcıları olduğu kadar izleyen, susan ve kamunun kendilerine verdiği görevlerini yerine getirmeyen yetkili makam ve kişiler de tarih önünde sorumlu olarak anılacaklardır.”

‘Mühürlü bir adreste nasıl sigorta kaydı yapılır?’

Aktivistler şöyle devam etti: “Mahkeme kararıyla durdurulmuş ve belediye tarafından mühürlendiği söylenen bir adreste nasıl olur da bir işçinin sigorta kaydı yapılır, yapıldı ise nasıl çalıştırılır anlamak mümkün değildir. Bu ülkenin yurttaşları olarak yaşam alanlarımızı yıkıma uğratan, mühürlü inşaatta personel çalıştırarak işçi hakları ve güvenliğini yok sayan Sinpaş’ın yetkili kurumlarca, neden koruma kalkanıyla sarmalandığını anlamakta, anlamlandırmakta zorlanıyoruz.”

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.