Sinpaş’tan ‘Kızılbük gaspı’: Yurttaşlar yine milli parka alınmadı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te doğayı talan etmeye devam eden Sinpaş GYO yurttaşların milli park alanına girişine engel oldu. Şirket çalışanları Muğlalıları engelledi ve tehdit etti.

Fotoğraf: Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren Sinpaş GYO projesine ilişkin ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti. Karardan beş gün sonra belediye inşaatı mühürlemiş, şirket de Danıştay kararına kadar çalışmaları durduracağını açıklamış ama mahkeme kararını ve mührü hiçe sayarak inşaata devam etmişti.

Şirket şimdi de kendisine ait olmamasına rağmen milli parka girişleri engelledi. Milli parkta gezmek ve oturup sohbet etmek için alana giden vatandaşlar, Sinpaş’ın çalışanları engellendi, tehdit edildi ve malzemeleri tekmelendi.

Marmaris Ekolojik Mücadele komitesinin açıklaması şöyle:

“Bu eylemleri Anayasanın 23. maddesine ve TCK’nın 262. maddesine göre suç teşkil etmektedir. Fakat ne yazık ki; nöbet eyleminde gölgelik kurduğumuz için polis tarafından gözaltına alındığımız milli parkın bu noktasında Sinpaş, güvenlik binası (seyyar oda), malzeme, araç ve gölgelikli seyir terası yapıp güvenlik personeli ile vatandaşların milli parka girişine engel olmaya dün olduğu gibi bugünde devam etmektedir.

İlginç olanı ise Sinpaş çalışanlarının kameralar açık olmasına rağmen şiddet uygulayarak suç işlemekten çekinmiyor olmalarıdır. Buradan da anlaşılıyor ki tüm şikayet, suç duyuruları ve görüntülere rağmen kanunları uygulaması gereken kurumların, kanunların eşit olarak herkese uygulamaması Sinpaş’ın cesaretinin kaynağını oluşturmaktadır.

Haklı, meşru hukuk ve çevre mücadelemize devam edeceğiz. Buradan bir kez daha mahkeme kararına uymayan Sinpaş/Kızılbük GYO ve milli parkı işgal edip yol kesenler ve onlara bu görevi verenler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.”

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla Valiliği’yse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.