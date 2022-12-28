Baz etkisi: Enflasyon 18 puan düşebilir

Enflasyon oranının aralıkta yüzde 2,7 artması, yıllık olarak baz etkisi sayesinde yüzde 84,39’dan yüzde 66,8’e kadar düşmesi bekleniyor.

Enflasyon baz etkisi sayesinde düşecek. (AA)

Reuters’ın 12 katılımcıyla düzenlediği ankette aralık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ile yüzde 4,1 arasında değişiyor. Ekonomistlerin tahminleri gıda ve otomotivde matrah düzenlemesi kaynaklı birkaç etki nedeniyle geniş bir aralıkta.

Enflasyon, kasımda yıllık bazda Mayıs 2021’den beri ilk kez bir önceki aya göre düştü ve 24 yılın zirvesinden yüzde 84,39 seviyesine indi.

Ekonomistler ve ekonomi yönetiminin genel beklentisi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde TL’deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonda düşüşün sürmesi.

Dolar/TL’deki 2021 kasım ve aralıktaki sert yükselişlerin bu yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor.

Baz etkisi bir önceki aya göre çift haneli enflasyonun görüldüğü ocakta da belirgin hissedilecek. Böylece fiyat artışları devam etse bile yıllık enflasyon gerileyecek.

Önlem almayan iktidar baz etkisini bekliyordu

İktidar enflasyonla mücadele etmek için önlemler almak yerine baz etkisine sığınıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum” demişti.

Enflasyon, bir sene önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış, endeksi 13,6 puan artırmış oldu. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyonun yüzde 1 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen yüzde 1’lik oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak.

Enflasyon için önlem almayan hükümet, işte bu baz etkisine sığınıyor. İktidar yetkilileri bu yüzden enflasyonun geçen sene aylık olarak yüksek geldiği aralık, ocak aylarını ‘düşüş’ için işaret ediyor.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık enflasyon verisini 3 Ocak saat 10:00’da açıklayacak.