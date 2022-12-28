Akşener’den görüşme sonrası ilk açıklama: Niye dağılsın altılı masa?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis cezasının verildiği 14 Aralık’tan beri karşılıklı açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk kez dün baş başa görüştü. Görüşmeyle ilgili ilk kez konuşan Akşener “Niye dağılsın altılı masa” dedi.

Fotoğraf: CHP

Akşener, Yetkin Report’un sorularını yanıtladı.

Akşener, Kılıçdaroğlu’yla İmamoğlu hakkında yürütülen davayı ve CHP’yle İYİ Parti arasındaki sorunları konuştuğunu dile getirdi.

İYİ Parti lideri, masanın dağıldığı iddialarını “Niye dağılsın altılı masa” diyerek reddederken “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” yorumunda bulundu.

Akşener, şunları dedi:

* Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi’ne kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişin orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana.

* (Cumhurbaşkanı adayını) altılı masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk, onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı.

* Görüşme teklifi Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Gergin bir durum yoktu.

Meral Akşener, gergin duruşunu geçirdiği grip hastalığına bağladı.