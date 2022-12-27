Kılıçdaroğlu ve Akşener, ‘altılı masa’nın ilk kez toplandığı yerde buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis cezasının verildiği 14 Aralık’tan beri karşılıklı açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki görüşme başladı.

İki lider ‘altılı masa’nın ilk kez toplandığı Ankara Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde özel görüşüyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener. (Fotoğraf: CHP)

Görüşme talebi Kılıçdaroğlu’ndan gelirken CHP lideri bunu Akşener’e telefon görüşmesinde iletmişti.

Liderler iki parti genel merkezi yerine bu defa başka bir adreste buluşmaya karar vermişti. Görüşme öncesi liderlerin kurmayları bir araya gelerek ele alınacak başlıkları belirledi ve taraflara iletmişti.

Ne olmuştu?

Aralık başında Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İBB başkanı İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceklerini söylemişti.

Ardından İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Bunun ardından ‘altılı masanın adayı kim olacak’ tartışması başlamıştı. Akşener’in destek için gittiği Saraçhane mitinginde İmamoğlu’nu işaret ettiği iddia edilirken, CHP’den “İç işlerine karışılmamalı“ açıklamaları gelmişti. Akşener ise FOX TV’de katıldığı programda İmamoğlu’nun ittifakın belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek, Saraçhane tavrının temelinde bunun yattığını söylemişti. Bu gelişmeler ‘altılı masa’da sorun olup olmadığına dair soru işaretleri doğurmuş, iki liderin neden bir araya gelmediği sorgulanmıştı.