Akşener’in gündeme getirdiği görüşmenin detayları: İmamoğlu ve Yavaş ‘uyarısı’

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrası muhalefetin cumhurbaşkanı adayına dair tartışmalar hiç olmadığı kadar alevlendi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş da dahil belediye başkanları konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık bir yıl önce fikrini aktarmış ve ‘taraftarları oluşacak’ görüşünü iletmiş. Kılıçdaroğlu da görüşleri onaylamış.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş konusunda uyarmış. (AA)

İmamoğlu’na verilen ceza sonrası ‘altılı masanın adayı kim olacak’ tartışması başladı. Akşener’in Saraçhane’de İmamoğlu’nu işaret ettiği iddia edilirken, CHP’den “İç işlerine karışılmamalı“ açıklamaları geldi. Akşener ise FOX TV’de katıldığı programda İmamoğlu’nun ittifakın belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek, Saraçhane tavrının temelinde bunun yattığını söyledi.

Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla görüşmelerini de anlatan Akşener, burada Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce “Aday gösterirseniz destekleriz” dediğini aktardı.

‘Taraftar’ tartışması

İYİ Parti yetkililerinin aktardığına göre, Akşener görüşmede ayrıca İmamoğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için ‘taraftar’ tartışmasına dikkat çekmiş.

Yetkililer, Akşener’in iki belediye başkanının kamuoyunda ‘iktidarı yenen isimler’ olarak görüldüklerini, ayrıca ‘başarılarının’ yönettikleri kentlerin dışına taştığını vurgulamış. Bu durumun iki isim etrafında kümelenmelere yol açtığını, bunun olumlu bir durum olduğunu ve ittifakın başarısı olarak görüleceğini belirtmiş. Ardından sözü cumhurbaşkanı adaylığına getiren Akşener, iki ismin taraftarlarının adaylık beklentisi içine gireceklerini ve bunun için bu konuda net bir söz söylenmesinin iyi olacağını Kılıçdaroğlu’na iletmiş.

Kılıçdaroğlu onaylamış

İYİ Parti yetkilisi bir ismin belirttiğine göre bu görüşmede Kılıçdaroğlu da Akşener’i onaylar bir tavır takınmış: “Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda genel başkanımızın söylediklerine katıldı. Bu görüşmeden sonra bugüne kadar da iki belediye başkanımız net bir şekilde ‘Biz aday değiliz’ demedi. İşin akışına bırakılmasıyla ne yazık ki bugünkü tartışmalara gelindi. Genel başkanımızın uyarısını yaptığı tartışma ortamının içine girmiş olduk.”

Çoklu aday

‘Çoklu aday’ tartışmalarını da değerlendiren İYİ Parti yetkilisi, şunları kaydetti: “En nihayetinde bizim de bir tabanımız var. Tabanların da koşarak oy vereceği bir isimde uzlaşı olmasını dileriz. CHP gibi bizde de parti içi demokrasi işliyor. Yarın bir gün illerde imzalar toplanıp, ‘Biz genel başkanımızı aday görmek isteriz’ tavrı ile karşılaşılmaması adına bunu söylüyoruz.”