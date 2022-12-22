Muhalefet 2018’e mi dönüyor: ‘Çoklu aday’ gündemde

Muhalefet 2018’deki seçim düzenine dönebilir. İsmi açıklanmayan bir İYİ Parti yetkilisi, ilk turda tabanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini, ama ikinci turda oy verebileceğini öne sürdü. Yetkili bu sebeple ‘çoklu aday’ ihtimalinden bahsetti.

Muhalefet 2018’de çok adayla seçime gitmişti. (Reuters)

İYİ Parti kanadı, ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanlığı seçiminde öne çıkaracağı isim için uzun süredir ‘kazanacak aday’ vurgusu yapıyor. Hatta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, anketlerde önde gözüken CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığına “Hayır” demeyeceklerini dahi söylemişti.

Ancak son günlerdeki açıklamalar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık iddiasını güçlendirdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan bir ‘önde gelen İYİ Partililerden biri‘, “Oy oranı ne olmalı ki kazanacak aday olduğuna karar verilebilsin” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Partinin veya genel başkanın (Meral Akşener) aldığı bir kararı değil ama burada oy oranından daha önemli olan tabanların tutumu. Var sayalım ki Erdoğan’ın önünde gözüktü, bu bizim taban için yeterli olmaz, en azından sandığa gitmez. O nedenle bu iş sonunda çoklu adayla biter gibi görünüyor…”

İYİ Parti yetkilisi, altılı masadaki bazı muhafazakar partilerin tabanlarının da CHP liderinin adaylığına sıcak bakmadığını öne sürdü.

‘Tabanımız ikinci turda itiraz etmez’

Partisinin tabanının ilk tur için Kılıçdaroğlu’na sıcak bakmadığını ama ikinci turda oy verebileceğini savunan İYİ Parti yetkilisi şunları söyledi: “Erdoğan’ın seçmeni sandığa giderken, benim seçmen gitmezse o zaman (Erdoğan’ın) seçimini rahatlatır. Bizim seçmeni de sandığa götürmenin yolu çoklu adaydan geçer. O zaman ikinci tura kalır. İkinci turda bizim seçmen Kemal Kılıçdaroğlu’na itiraz edemez, oyunu gidip verir…”

İYİ Partili yetkilinin bu çıkışı, bahsi geçmeyen çoklu adayla seçime gitme senaryosunu yeniden gündeme getirdi.

2018’e mi dönüyor?

Muhalefet 2018’de de çoklu adayla seçime gitmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’nin adayı Muharrem İnce ve HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yarıştığı 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimini, Erdoğan resmi sonuçlara göre yüzde 53’le ilk turda seçilmişti. Muhalefet adayları İnce yüzde 26, Akşener yüzde 12, Demirtaş yüzde 7, Karamollaoğlu yüzde 1 ve Doğu Perinçek yüzde 1 oy almıştı.

Çoklu aday anketi: İkinci tura kalır

Ağustosta yayımlanan MetroPOLL anketine göre Erdoğan yüzde 38,8, Kılıçdaroğlu yüzde 22,3, Akşener yüzde 18, HDP adayı yüzde 10 almıştı. Kararsızlar, protestocular ve “Cevabım yok” diyenlerin toplamı 10,8 olarak ölçülmüştü.