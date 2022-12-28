Yurt dışına çıkmadan ucuza iPhone almanın yolunu buldular: Sigortalı bilet

Türkiye ile yurt dışı arasında git gide artan fiyat makasından dolayı ‘iPhone turizmi’ patlamıştı. Tüketiciler, şimdiyse başka bir ülkeye gitmeden ucuza telefon almanın yolunu buldu.

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Türkiye’deki yüksek vergiler, taksit sınırı ve yurt dışıyla yükselen fiyat farklı, iPhone gibi ürünlerin yurt dışından alımını artırdı.

2019’daki düzenlemeyle başkasının pasaportuna telefon kaydetmek yasaklanmıştı. Kullanıcılar bu düzenlemeyi kapıda vize veren Yunan adaları ve kimlik kartıyla girilebilen Gürcistan, Irak ve KKTC gibi ülkelere günübirlik seyahatlerle aşmaya başladı.

Şimdi de arka kapıdan telefon kaydında ‘sigortalı bilet’ yolu yaygınlaşmaya başladı.

Giriş-çıkış belgesi veriliyor

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre yurt dışına gitme imkanı olmayan kişiler, yurt dışı için sigortalı bilet satın alıyor. Bu biletle pasaport kontrolünden geçiliyor, sonrasında bilet iptal ediliyor. Biletler sigortalı olduğu için, iptal edildiği vakit ücretin yüzde 90’ını iade edilirken bilet sahibine giriş-çıkış belgesi veriliyor. Bu şekilde gümrüksüz alana giren tüketiciler vergisiz alıveriş imkanından faydalanırken giriş-çıkış belgesiyle yurt dışı telefonlarını kaydettirebiliyor. Bu yolla yılda yaklaşık 10 bin işlem yapıldığı tahmin edilirken sektör temsilcileri yasa dışı yolla ülkeye giren telefon sayısının ilk kez yasal yolla giren telefon sayısını geride bıraktığını belirtiyor.