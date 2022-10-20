‘iPhone turizmini’ sekteye uğratacak düzenleme 1 Kasım’da devrede

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gelen yolcuların üç yıl içinde birden fazla telefon getirmesini önlemeye yönelik düzenlemenin 1 Kasım’da devreye alınacağını duyurdu.

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Türkiye’deki yüksek vergiler, taksit sınırı ve yurt dışıyla yükselen fiyat farklı, iPhone gibi ürünlerin yurt dışından alımını artırdı.

2019’daki düzenlemeyle başkasının pasaportuna telefon kaydetmek yasaklanmıştı. Kullanıcılar bu düzenlemeyi kapıda vize veren Yunan adaları ve kimlik kartıyla girilebilen Gürcistan ve KKTC gibi ülkelere günübirlik seyahatlerle aşmaya başladı.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği, bu yıl 11 milyon civarı resmi satış varken, klonlanmış telefon sayısının dört milyona yakın olması ve yurt dışından yolcuyla beraber getirilen telefonlarının sayısının 500 bini aşmasının beklendiğini söyledi.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, yurt dışından gelen yolcuların üç takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği hatırlatıldı.

Bu telefonlar için ‘yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı’ da eklendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında bir adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde üç yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek.”

Açıklamaya göre, ülkeye girişte gerekli kontrol ve denetim işlemleri yapılacak.

Uygulama 1 Kasım itibariyle hayata geçirilecek.