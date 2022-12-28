Akit yazarının hedef aldığı Özlem Zengin’den yanıt: Erdoğan’la istişare ettik

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu’nun, cemaat vakfındaki çocuk istismarı hakkında araştırma önergesi verdiği için ‘CHP’lilerin ekmeğine kaymak sürmekle’ suçladığı AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den yanıt geldi.

Zengin, önerge hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la istişare edildiğini söyledi.

Ali Karahasanoğlu ve Özlem Zengin (AA/Twitter)

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkınca tepkiler yükselmiş, AKP bu tepkilerin ardından araştırma önergesi vermişti.

Bu önergenin ardından Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu, AKP’li Özlem Zengin’i hedef almış, şunları yazmıştı: “Türkiye, tarihinde ilk defa, 1 trilyon dolara ulaşan bir doğalgaz rezervi buluyor. Bakın Özlem Zengin, tüm dindar insanları rencide edecek şekilde hazırladığı araştırma önergesi ile, CHP’lilerin ekmeğine nasıl kaymak sürüyor.”

Zengin, Twitter hesabından Karahasanoğlu’na yanıt verdi.

Zengin’in mesajları şöyle:

*‘Nihayet’ diye manşet atanlara… AK Parti grubu adına araştırma komisyonu kurulmasına dair önergemizi bugün değil geçen hafta perşembe günü verdik, bir hafta oldu. Diğer partiler de aynı gün verdiler. Açık gerçeğe rağmen, AK Parti düşmanlığı ne kadar gözlerini karartmış…

*’Gaz‘ yerine ‘Dur’ yazanlara… Bu önerge AK Parti adına verildi, gayet tabiidir ki, yetkili kurullarımız ve parti grubumuzda genel başkanımızla (Erdoğan), nihayetinde milletvekillerimizle istişare edilerek hazırlandı. Bir tek imzayı seçip saldırmak çarpık ve husumetli bir zihniyettir.

*Biz AK Parti olarak, hiçbir zaman ve hiçbir yerde, TBMM de dahil, inancımıza, değerlerimize, değerlerimizi yaşayan insanımıza söz söyletmedik, söz söyletmeyiz. Mücadelemiz, değerlerimize ve onları yaşayan insanımıza söz gelmesinin önüne geçmek içindir.

*Kadın-erkek yüzden fazla milletvekilimizin imzaladığı bir önergeye doğrudan değil de içindeki bir imza sahibini seçerek saldıran zihniyetin, esasen uğruna mücadele ettiğimiz değerlerimize ve onları yaşayan insanımıza verdiği zarar ne kadar vahimdir.

*AK Parti, bütün Türkiye’nin, bütün toplum kesimlerinin partisidir; kendi evlerinin penceresinden bakıp Türkiye’yi gördüklerinden ibaret sananların da partisidir.

‘Özlem Zengin ‘Dur’ dedi’

Karahasanoğlu, ‘Gaz’ı yazacaktım, Özlem Zengin ‘Dur’ dedi, engelledi‘ başlıklı yazısında Özlem Zengin’e şöyle yüklenmişti: “Önüme bir haber düştü. Tüm moralim sıfırlandı. Altüst oldum. Neydi moralimi sıfırlayan? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in öncülüğünde ve büyük ihtimalle onun özel gayretleri ile ve milletvekillerine de ayrıntılı bilgi verilmeden toplanan imzalarla, TBMM’ye verilen araştırma önergesi…

Türkiye, tarihinde ilk defa, 1 trilyon dolara ulaşan bir doğalgaz rezervi buluyor. Bakın Özlem Zengin, tüm dindar insanları rencide edecek şekilde hazırladığı araştırma önergesi ile, CHP’lilerin ekmeğine nasıl kaymak sürüyor: ‘Ülkemizde son yıllarda, çocukların temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyede güvence altına almak ve onları her türlü…’

Yok canım. Çocukların temel hak ve özgürlükleri ile sorunumuz yok. En üst seviyede güvenceye de itirazımız yok. Bu süslü laflara hiç ihtiyaç yok. ‘Direkt söyle Özlem Hanım, derdini’ diyorum…”